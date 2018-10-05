عدل الوفاق تبحث سبل تحسين أوضاع النزلاء بالسجون بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان

ليبيا – بحثت لجنة التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل برئاسة وكيل وزارة عدل الوفاق اليوم الخميس بنود ومقترحات الخطة المعدة بشأن إدارة وتحسين أوضاع النزلاء بالسجون بما يتوافق ويتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لعدل الوفاق التقارير المعدة بناءً على الزيارات الميدانية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وفقا لخطة العمل المتفق عليها في اجتماع اللجنة السابق.

وحدد المجتمعون يوم الاثنين الموافق 8 من أكتوبر الجاري موعداً لعقد اجتماعها من اجل تجميع الملاحظات الواردة بالتقارير والرد على ما جاء فى تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

هذا وحضر الإجتماع كل من أعضاء اللجنة مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار الوزير بالإضافة إلى عضو فريق تحسين السجون بجهاز الشرطة القضائية إلى جانب مقرر اللجنة

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