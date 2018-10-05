إعلان موعد مناقشة مشروع ميزانية 2019 

أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الخميس، قرارا يقضي بالبدء في عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة مشروع الميزانية وفقا لجداول وآلية قامت بتعميمها ونشرها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

ويقضي القرار بأن يكون يوم الأحد الموافق 21 من أكتوبر اول أيام عقد الاجتماعات بمبنى وزارة المالية بطريق السكة، لدراسة مشروع ميزانية 2019.

وجاء هذا القرار استنادا إلى القانون المالي للدولة وإلى منشور وزير المالية المفوض بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام 2018، بالإضافة إلى قرار وزير المالية بشأن تشكيل اللجنة المالية العامة لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، لسنة 2019.

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