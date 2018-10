المتوسط – أحمد عادل

تسلم الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، عبر وسطاء، مجموعة من المختطفين، وهم 6 أشخاص من مدينة الكفرة، وشخصين من تازربو، و3 أشخاص من بنغازي.

وقدّم لهم الفرع الدعم النفسي والعناية اللازمة خلال فترة الإستضافة، قُبيل عودتهم إلى منازلهم وذويهم.

وتنشط عمليات الاختطاف في بعض مناطق ليبيا، منذ انتشار الجماعات المسلحة في عدة نقاط من البلاد، حيث يقومون بهذه العمليات بغرض الانتقام أو طلب فدية.

