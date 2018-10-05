شركة راس لانوف تعلن عودة عمالها ومستخدميها بشكل تدريجي

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، عن بدء عودة عمالها والمستخدمين وبشكل تدريجي وعلى مراحل ، بحسب الإحتياج الضروري لكل إدارة على حدا ، ووفق شروط وإجراءات محددة .

وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أنه تم منح الإذن من قبل رئيس مجلس الإدارة ببدء ذلك ، حيث صدرت التعليمات الناظمة لهذه العملية نهاية شهر سبتمبر الماضي ، وهي الآن قيد التنفيذ.

ولفتت الشركة إلى أنه تم تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بتجهيز جزء من سكن العزاب بشكل عاجل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة عودة مستخدمي الشركة للعمل ، كما وصدرت التعليمات بشأن البدء في تجهيز سكن العزاب بشكل كامل وصالات الطعام وباقي الأمور الخدمية .

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