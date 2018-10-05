عبدالجليل: سيتم منح ترقية إستثنائية لكل معلم شارك في برنامج تحديد إحتياجات المعلمين

ليبيا – أعلن وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل ،أن العام الدراسي لجميع مراحل التعليم بـ ليبيا سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق 7 أكتوبر 2018، مؤكداً انه لا صحة لما تردد من شائعات بشأن تأجيل الدراسة الى موعد غير محدد.

وكان عبد الجليل الذي عقد مؤتمراً صحفياً عقده أمس الخميس رفقة وكيل الوزارة وعدد من مديري الأدارات بالوزارة قد أكد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، معلناً عن قرار منح ترقية استثنائية لكل معلم شارك في البرنامج بغض النظر عن مستوى أدائه في التقييم ، متابعاً أن البرامج التدريبية للمعلمين والتي ستقام وفقاً لمخرجات هذا التقييم ستتم داخل كليات التربية بالجامعات في مختلف المدن وتحت إشراف المركز العام لتدريب وتطوير التعليم.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية أعلن “عبد الجليل” أنه تم تحديث المناهج من الصف الأول إلى السابع مؤكداً أنه سيعمل بها بداية من العام الدراسي الجديد 2018-2019م، مضيفاً أن هناك خطوات تم اتخاذها في شأن تنقيح المناهج في مراحل التعليم الأساسي والثانوي، بما يمنع التكرار والزيادة ومن المنتظر ان يبدأ العمل بالمناهج المنقحة اعتبارا من العام الدراسي 2020/2021

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة”، خلال المؤتمر الصحفي، أنه اعتبارا من العام الدراسي الجديد سيراعى أن يكون المعلم متخصصا وذا مؤهل تربوي بحيث لن يكون هناك أي عجز نوعي في أي تخصص من التخصصات، موضحاً جملة من الأمور المتعلقة بالقطاع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان المحاسبة سواء فيما يتعلق بعلاوة الحصة التي خصص لها مبلغ 300 مليون دينار لتغطية هذا البند أو الميزانية التشغيلية لأي مؤسسة تعليمية، والنشاط المدرسي على ان يرعى الاهتمام به في جميع المؤسسات التعليمية الليبية.

كما أوضح مدير إدارة شؤون الموفدين والملحقين السيد “محمد العتوق”، أن قبول طلب الدراسة في الخارج سينحصر في (300) تخصص بالجامعات المصنفة عالمياً، ويجري حالياً فرز هذه الطلبات وتوزيع المتقدمين بها على حسب الدول، بالإضافة إلى أن هناك برامج تقنية تسهل عمليات إتمام الإجراءات للطلبة عوضاً عن الحضور الشخصي.

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