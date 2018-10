«العامة للكهرباء»: دائرة الهضبة الأولى في طرابلس عادت للعمل

المتوسط – أحمد عادل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، نجاحها في إعادة دائرة الهضبة الأولى بجنوب طرابلس للعمل مرة أخرى.

وقالت الشركة، في بيان حصلت «المتوسط» على نسخة منه: “بجهود جنود الكهرباء تم صيانة وتوصيل دائرة الهضبة جنوب طرابلس رقم ١ جهد ٢٢٠ ك.ف وإعادة ربط وتوحيد الشبكة الكهربائية على مستوى المنطقة الغربية والتي تمت كافة الأعمال من قبل فرقة قسم خطوط طرابلس والزاوية والمرقب”.

وأضافت الكهرباء، “جاري العمل على صيانة الدائرة الثانية ومن المتوقع الإنتهاء من صيانتها يوم الثلاثاء القادم”.

وكانت الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس، الشهر الماضي، قد تسببت في إحداث العديد من التلفيات في خطوط الكهرباء، ما أدى إلى توقف بعضها عن العمل.

