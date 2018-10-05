المؤسسة وشركة أو ام في تقومان بتجهيز معمل للطاقات المتجددة باجخرة

ضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لمشاريع التنمية المستدامة المتجددة بمنطقة الواحات قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ” أو إم في ” بإعداد وتجهيز معمل وورشة تعنى بدراسات الطاقات المتجددة بالمعهد العالي لشؤون الطاقة بجخرة.

وقال عادل بن قبلية أخصائي برامج تنمية مستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط أن المعمل والقاعات الدراسية جاهز ة لاستقبال طلبة فصل الخريف الحالي وأكد على الدور الهام الذي سيلعبه المعمل في زيادة التحصيل العلمي والفني لدى الطلب.

ويحتوي المعمل على معمل متكامل لطاقات المتجدد والمستدامة وايضا تجهيز قاعات محاضرات بإضافة لمعامل مجهزة بلوحات شمسية، وعدد من توربينات الرياح وسخانات المياه الشمسية وغيرها من الأجهزة الحديثة هي الأولى من نوعها في منطقة الواحات.

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