بلدية بنغازي تباشر بتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة والتطوير بالمدينة

العنوان-بنغازي

باشرت بلدية بنغازى فى تنفيذ أعمال رصف التصدعات والتشققات والحفر بمادة الإسفلت ذات المواصفات العالية الجودة ورش الطبقة اللاصقة من مادة ( RC2 ) بشارع الكويت (شارع التراخيص ) بمنطقة السرتى ، بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازى وتنفيذ شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقارى وهى إحدى الشركات الوطنية .

وأهاب قسم المرور والتراخيص بنغازي بالسادة سائقي المركبات الألية بأنه سوف يتم غغلاق الشارع لحين الإنتهاء من أعمال الرصف .

كما باشرت بلدية بنغازي فى تنفيذ أعمال صيانة خطوط الصرف الصحى بشارع بني وليد بمنطقة الماجوري مقابل عيادة المروة , تحت إشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق وإدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازى وبتنفيذ شركة المجموعة الحديثة للمقاولات والاستثمار العقارى إحدى الشركات الوطنية.

وللتذكير بأن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني .

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