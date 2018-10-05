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افتتاح مركز لخدمات الكلى في بنغازي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

افتتح عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار  (الخميس) ، مركز خدمات الكلى بمنطقة سيدي يونس بالمدينة ، بحضور وكيل وزارة الصحة نادر كويري وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الطبية .

وقال رئيس مكتب الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي في تصريح صحفي، بأن ” المركز تم تجهيزه بعدد 20 سرير كامل التجهيز بمعدات الغسيل الكلوي” مؤكدا ، بأن تجهيز هذا المركز يأتي في إطار تخفيف العبء على المستشفيات التي يتواجد بها أقسام الغسيل الكلوي ، وأن هذه الصيانة تمت بإشراف كامل وبتمويل من بلدية بنغازي .

يشار إلى أن مرضى الكلي ببنغازي اشتكوا من الإزدحام خاصة بعد إغلاق مركز غسيل الكلى بمستشفى (7أكتوبر) نتيجة وقوعه بمناطق الاشتباكات ضد الجماعات الإرهابية في المدينة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • السلفية هي الحل
    الي كل من خرج على ولي امرنا لشرعي
    لا نستثنوا احد اطباء مدنيون عسكريون صغار كباء ذكور نساء او يماسمي بالثوار وغيرهم
    مازال ماشفتوا شي يامبتدعة ويا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة يامن خنتم الطريق والمنهاج السلفي
    فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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