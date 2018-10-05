افتتاح مركز لخدمات الكلى في بنغازي

العنوان-بنغازي

افتتح عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار (الخميس) ، مركز خدمات الكلى بمنطقة سيدي يونس بالمدينة ، بحضور وكيل وزارة الصحة نادر كويري وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الطبية .

وقال رئيس مكتب الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي في تصريح صحفي، بأن ” المركز تم تجهيزه بعدد 20 سرير كامل التجهيز بمعدات الغسيل الكلوي” مؤكدا ، بأن تجهيز هذا المركز يأتي في إطار تخفيف العبء على المستشفيات التي يتواجد بها أقسام الغسيل الكلوي ، وأن هذه الصيانة تمت بإشراف كامل وبتمويل من بلدية بنغازي .

يشار إلى أن مرضى الكلي ببنغازي اشتكوا من الإزدحام خاصة بعد إغلاق مركز غسيل الكلى بمستشفى (7أكتوبر) نتيجة وقوعه بمناطق الاشتباكات ضد الجماعات الإرهابية في المدينة.

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