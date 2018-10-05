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دعم أمريكي دنماركي للعمليات الانتخابية في ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا.

وبحسب السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في تونس أمس الخميس الموافق الرابع من أكتوبر.

ووفقاً للوزارة، تساهم حكومة الدنمارك من خلال وزارة الخارجية الدنماركية بمبلغ ميلون دولار أمريكي لفائدة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.

ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • امريكا
    الي كل من خرج على ولي امرنا لشرعي
    لا نستثنوا احد اطباء مدنيون عسكريون صغار كباء ذكور نساء او يماسمي بالثوار وغيرهم
    مازال ماشفتوا شي يامبتدعة ويا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة يامن خنتم الطريق والمنهاج السلفي
    فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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