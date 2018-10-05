دعم أمريكي دنماركي للعمليات الانتخابية في ليبيا

أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا.

وبحسب السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في تونس أمس الخميس الموافق الرابع من أكتوبر.

ووفقاً للوزارة، تساهم حكومة الدنمارك من خلال وزارة الخارجية الدنماركية بمبلغ ميلون دولار أمريكي لفائدة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.

ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

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