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الأمن المركزي بالنواحي الأربع يؤكد استمراره في تأمين المنطقة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط – أحمد عادل

أكد مكتب الأمن المركزي بالنواحي الأربع، اليوم الجمعة، استمراره في العمل على تأمين المنطقة، أمام كافة التهديدات التي تواجهها.

وقال المكتب في بيان له، حصلت «المتوسط» على نسخة منه: “ينوه مكتب الأمن المركزي بالنواحي الأربع، أنه لا يزال يعمل بعناصره الأمنية ويقوم بتأمين وحماية مناطق النواحي الأربع”.

وأضاف “بواباتنا الأمنية منتشرة على كافة الطرق العامة ونقوم بتأمين المداخل والمخارج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى”.

وكان المكتب، قد طالب منتصف الشهر الماضي، جميع أعضاء هيئة الشرطة التابعين له من المتغيبين عن العمل، ضرورة الالتحاق بالمكتب، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين عن ذلك.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

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    الي كل من خرج على ولي امرنا لشرعي
    لا نستثنوا احد اطباء مدنيون عسكريون صغار كباء ذكور نساء او يماسمي بالثوار وغيرهم
    مازال ماشفتوا شي يامبتدعة ويا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة يامن خنتم الطريق والمنهاج السلفي
    فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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