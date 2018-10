المتوسط – أحمد عادل

أكد مكتب الأمن المركزي بالنواحي الأربع، اليوم الجمعة، استمراره في العمل على تأمين المنطقة، أمام كافة التهديدات التي تواجهها.

وقال المكتب في بيان له، حصلت «المتوسط» على نسخة منه: “ينوه مكتب الأمن المركزي بالنواحي الأربع، أنه لا يزال يعمل بعناصره الأمنية ويقوم بتأمين وحماية مناطق النواحي الأربع”.

وأضاف “بواباتنا الأمنية منتشرة على كافة الطرق العامة ونقوم بتأمين المداخل والمخارج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى”.

وكان المكتب، قد طالب منتصف الشهر الماضي، جميع أعضاء هيئة الشرطة التابعين له من المتغيبين عن العمل، ضرورة الالتحاق بالمكتب، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين عن ذلك.

The post الأمن المركزي بالنواحي الأربع يؤكد استمراره في تأمين المنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية