برلمان ليبيا يطالب بالبحث عن العريبي ومعرفة من يقف وراء اختطافه

طالب مجلس النواب الليبي، كافة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها وأداء مهامها المناطة بها بالبحث عن نائب رئيس جهاز المخابرات العامة أحمد العريبي ونجله ومعرفة مكانهما ومن يقف وراء عملية اختطافهما.

وأعرب المجلس في بيان له اليوم الجمعة، عن إدانته واستنكاره لحادثة اختطاف العريبي ونجله فجر الثلاثاء الماضي من قبل مجهولين، دون معرفة هوية المختطفين ولا المكان الذي اقتيدوا له ولا مصيرهم حتى اليوم، داعية إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي، قد قامت باعتقال عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد علي العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم فجر يوم الثلاثاء الماضي، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

واقتحم مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل ويعتدوا بالضرب على أحمد العريبي وابنه علي البالغ من العمر 34 عامًا.

وقد طالب نواب إقليم برقة بمجلس النواب، رئيس المجلس عقيلة صالح، بالكشف عن مصير عميد بلدية بنغازي سابقا ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي وابنه علي، اللذين اعتقالا فجر الثلاثاء الماضي من منزلهما في بنغازي.

وقبل ذلك ناشدت قبيلة العريبات، رئيس البرلمان عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالتدخل لإطلاق سراح العريبي، مطالبة بفتح تحقيق مع كل الجهات المسؤولة عن ما حصل له ولابنه وأسرته، مؤكدة أن “ما قامت به هذه المجموعات المسلحة غير معروفة من عمل إرهابي لا يمت للكرامة أو النخوة بصلة”.

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