توقف رحلات الخطوط الأفريقية إلى تركيا بسبب الديون

أعلن المتحدث باسم الخطوط الإفريقية عمران الزبادي أمس الخميس عن توقف رحلات الشركة إلى إسطنبول في تركيا بسبب الديون المتراكمة على الشركة لدى شركات الخدمات الأرضية والمناولة في تركيا.

الزيادي أوضح في تصريح صحفي أن حجم الديون لصالح شركات المناولة التركية بلغ 240 ألف يورو، مؤكداً أن القيمة قد تتجاوز هدا الرقم بقليل. وحمل المتحدث باسم الخطوط الأفريقية كل هدا العجز إلى إدارة مصرف المركزي إلى جانب مسؤولية عرقلة التحويلات المالية.

