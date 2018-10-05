الجنوب يُعاني.. صيفاً وشتاءً

معاناة الجنوب ليست صيفية فقط، بل إن الشتاء هذا العام يخيف الأهالي أكثر من الذي سبقه، فالبنية التحتية التي كانت تالفة قبل سنوات، صارت اليوم معدومة تماما.

حملة تطوعية في وادي عتبة وتساوة لتسوية الطرق وسد الحفر وترميم البيوت التي جرفتها السيول.

وكان هذا العمل بمشاركة قطبي العمل في ليبيا، الهلال الأحمر وفوج الكشافة، الذين يقطن معظمهم في منطقة تساوة ومناطق الجنوب المهمش.

سقوط الأمطار يعطل الحياة في الجنوب، والعقارب تقتلهم في الصيف، والخدمات شبه معدومة، ولسان حال الحكومة كأنه يقول بصحيح العبارة: “اخدم نفسك بنفسك”!.

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