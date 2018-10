‏المتوسط:

افتتح عميد بلدية بنغازي، عبد الرحمن العبار، اليوم الخميس، مركز خدمات الكلى بمنطقة سيدي يونس بالمدينة، بحضور وكيل وزارة الصحة نادر كويري وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الطبية.

ومن جهته، قال رئيس مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، إن المركز تم تجهيزه بعدد 20 سرير كامل التجهيز بمعدات الغسيل الكلوي، مؤكدًا أن تجهيز هذا المركز يأتي في إطار تخفيف العبء على المستشفيات التي يتواجد بها أقسام الغسيل الكلوي.

وجدير بالذكر أن مرضى الكلي ببنغازي اشتكوا من الازدحام خاصة بعد إغلاق مركز غسيل الكلى بمستشفى (7أكتوبر) نتيجة وقوعه بمناطق الاشتباكات ضد الجماعات الإرهابية في المدينة.

The post «العبار» يفتتح مركز لخدمات الكلى في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية