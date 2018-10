تعليم بلا واجبات.. «الوفاق» تخطط لتغيير في المناهج الدراسية

المتوسط:

قال مدير إدارة المناهج بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الحبيب، إن هناك تطويرا وتغييرا في المقررات الدراسية من الصف الأول إلى الصف السابع في جميع المواد.

وأوضح الحبيب في تصريح له، أن مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ستضم في كتاب واحد وهو الاجتماعيات وستكون مادة واحدة ودرجة الامتحان تكون واحدة.

وأضاف أن مادة اللغة العربية سيكون فيها تغيير في المحتوى والطريقة التي تدرس بها اللغة العربية، وأن الهدف أن يكون التلميذ بعد مرحلة التعليم الأساسي قارئا وكاتبا ومتحدثا، وأن التغيير في مادة الرياضيات الهدف منه أن يكون متقنا للعمليات الحسابية بطريقة التفكير لا الحفظ.

وكشف الحبيب عن تدريس مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول من التعليم الأساسي هذا العام، وأن مركز تدريب المعلمين قام بتدريب العديد من المعلمين على المقررات الدراسية الحديثة والتغيير الذي حصل فيها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بداية العام الدراسي السابق أنها خططت لإلغاء الواجبات المنزلية لمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الثامن مع دراسة كيفية زيادة الوعاء الزمني ليصبح على الأقل بمعدل 6 ساعات لكل فترة دراسية.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أكدت أن الفصل الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد السابع من أكتوبر الجاري دون أي تأجيل أو تأخير.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة بالتعليم رمضان الغضوي، إن العمل جارٍ على إعداد المستحقات المالية للمعلمين مقابل علاوة الحصص الدراسية لنحو 20 مراقبة تعليم حتى الآن.

وفي سياق منفصل، استعرض وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، خلال لقائه مع اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على برنامج تقييم المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية، الموقف اليومي لسير العمل بالبرنامج، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الناجعة التي من شأنها المساهمة في توفير المناخ الملائم للمعلمين لتأدية التقييم دون تشويش أو إرباك.

