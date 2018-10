رئيس «العقوبات الأممية» تعلن تزايد متمردي دارفور في ليبيا

المتوسط:

أعلنت رئيسة لجنة العقوبات الأممية المعنية بالسودان، يوانا فرونتسكا، تزايد متمردي دارفور في ليبيا، مؤكدة أن دولة جنوب السودان قلصت دعمها لهؤلاء المتمردين.

دعت “فرونتسكا” في تقريرها ربع السنوي الذي قدمته إلى مجلس الأمن، لجنة العقوبات الأممية المعنية بليبيا إلى التعاون بهدف مراقبة متمردي دارفور وتحركاتهم في ليبيا، وتطوير نهج مشترك لمنعهم من الانخراط في أنشطة تهدد السلام والأمن الإقليميين.

يشار إلى أن تقرير فريق الخبراء الخاص بالسودان الذي صدر في يناير الماضي كان حث ليبيا على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في دارفور.

