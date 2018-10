«أمن بنغازي» يضبط عصابة تخصصت في السطو على المنازل

المتوسط:

أعلنت وحدة التحريات بمديرية أمن بنغازي، القبض على عصابة تخصصت في السطو على المنازل حيث قامت بسرقة خزنة من داخل منزل والاستيلاء على مبلغ وقدره 140 ألف دينار.

وأوضحت الوحدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه بعد ورود بلاغ عن السرقة صدرت تعليمات من رئيس الوحدة بالمتابعة وكشف ملابسات السرقة وضبط الجناة وعلى الفور قام أعضاء التحريات بالبحث وجمع المعلومات الأولية عن طريقة السرقة.

وتابعت الوحدة: “وخلال ١٢ ساعة تم ضبط المشتبه به الأول الذي اعترف بالسرقة رفقة المدعو ع ع والمدعو ح ج وكذلك ق ف وعند الاستدلال اعترف المتهم الأول على مكان الخزنة وأن جزء من المبلغ موجود لدى الطرف الثاني بمنزله”.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة التي بدورها أصدرت تعليماتها بتفتيش المنزل وتم العثور على ٧٧ألف من إجمالي المبلغ وتم تحريز الخزنة والمبلغ وأحيلت إلى النيابة العامة.

