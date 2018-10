المتوسط:

أعلنت القوات الخاصة البحرية، تخرج الدفعة الأولى للغطاسين التابعين للقطاع الأول، بحضور حشد من أصحاب الرتب العسكرية ورئيس أركانها، ورفقةَ آمر قاعدة طبرق البحرية.

وأوضحت القوات الخاصة، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن حفل التخرج يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في القوات المسلحة، يعطي الأمل بغدٍ أفضل على المستوى الأمني الذي يوفر الحماية والاستقرار للدولة، بعد سنوات من الفوضى والحِرابة العلنية.

وتابعت: “النجاح الثاني لهذه الدورة، هو أن أيادٍ وطنية خالصة أشرفت بشكل مباشر على تدريبات الغطاسين، الذين ينضمون إلى أسرة القوات المسلحة الكبيرة”.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post بالصور.. القوات الخاصة البحرية تعلن تخرج أول دفعة غطاسين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية