وزير «داخلية المؤقتة» يبحث آليات تأمين جنوب البلاد

عقد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف؛ اجتماعًا أمس، مع مدراء أمن المنطقة، لمناقشة آليات تأمين الجنوب الغربي للبلاد.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمكتبه بديوان الوزارة في منطقة قرنادة مع مدراء أمن بلديات كل من الشاطيء الغربي، والقرضة، والقطرون، والشاطيء، وأوباري، كافة السلبيات والعراقيل التي تواجه قوى الأمن في بلديات الجنوب الغربي لليبيا.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل العام لوزارة الداخلية، عقيد ميلود جواد سليمان، ومدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري، ضرورة العمل بشكل أكثر فاعلية لتأكيد استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي وتأمين الطرق بين مدنه وقراه، وكذلك مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية.

وشدد “بوشناف”، على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى أداء الأمن في تلك المنطقة بما ينعكس على خدمة أمن المواطن ويحمي ظهر القوات المسلحة، متعهدا باستمرار تقديم الدعم اللازم لكافة مديريات أمن الجنوب.

