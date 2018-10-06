مركز جمارك مطار بنينا يطالب برد اعتبار

أعلن مركز الجمارك في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي أن سبب تأخير رحلة الخطوط الليبية -القاصدة أسطنبول أمس الجمعة- هو ما حدث بعد وصول مجموعة من الضباط العاملين بالمطار من الشرطة وطالبوا بانزال الركاب لتفتيشهم بحجة أن لديهم معلومات عن عملية تهريب كبيرة للعملة النقدية .

ويضيف مركز الجمارك على صفحته الرسمية أنه على الفور تم إخطار رئيس مركز جمرك المطار ومدير أمن منفذ مطار بنينا ورئيس جهاز الأمن الداخلى فحضروا جميعاً وتم الاتفاق على تنزيل المسافرين وإعادة التفيش الذي بدأ من جديد بالكامل أمام الجميع ولم يتم اكتشاف اى شئ .

واستنكر مركز الجمارك إزاء هذه الواقعة أن توجه أصابع الاتهام إلى عناصره في مساعدة المهربين ما يسيء إلى أعضاء جمرك مطار بنينا .

وطالب المركز برد الاعتبار على ذلك، لاسيما أن هذه الاجراءات تسئ إلى سمعة مطار بنينا الدولى أيضاً -حسب تصريح المركز – وتزيد من المشاكل التى يتعرض لها المسافرون

كما قامت إدارة المركز بكتابة تقرير بالخصوص من أجل التحقيق فى الواقعة واتخاذ الاجراءات .

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