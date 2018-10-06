قبائل الطوارق تفند أخبار التحشيد العسكري لدخول طرابلس

استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا ، المحاولات من بعض صفحات التواصل الاجتماعي لتمرير أكاذيب عبر منشورات لها هذه الايام بأن الفريق ركن “علي سليمان كنه” ، على تواصل مع جهات عسكرية تتحشد الآن لدخول طرابلس وأن تلك القوات تحت أمرته وقيادته.

وقال المجلس الاجتماعي في بيان له، هذه المزاعم كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة ،وبين ان منهج الفريق ركن “علي كنه”، واضح بخصوص الأزمة الليبية في الشأن العسكري .

وأضاف بيان المجلس بالقول، أن الفريق ” كنه” قد تحدث في هذا الأمر مراراً وتكراراً ، وبأنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا، بل يجب أن يرافق ذلكالمصالحة الوطنية ولم الشمل ورد المظالم وعودة المهجرين لوطنهم ، والنازحين لمدنهم ، وأن الحل في ليبيا ، لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار التى تكون دون شروط مسبقة ويعطى فيه الجميع حقه وأن يتنازل الجميع من أجل مصلحة الوطن.

وأكد المجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق في بيانه ، بأن الفريق ركن “على كنه” ، موجود حالياً في الجنوب الليبي ، وأنه كان يؤدي واجب العزاء بمنطقة غات في وفاة أحد شيوخ قبائل الطوارق بمنطقة تهالا.

وطالب المجلس وسائل الإعلام ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بعدم الانجرار وراء هذه الأجندات المظللة التي تهدف لتشويه الشخصيات التى لطالماً شهدت لها بالمواقف الوطنية.

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