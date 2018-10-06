بالتفاصيل.. تعليم الوفاق يعلن حقائق تكشف لأول مرة

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم الأحد القادم مبينا أن هناك ترقية استثنائية لكل معلم ومعلمة يدخل برنامج التقييم.

وأكد عبد الجليل انه سيتمصرف منح تدريبية لكل من شارك في البرامج التدريبيةإلى جانبمنح فرصة تقويم أخرى لمن لم يدخل.

وأشار عبد الجليل إلى انه بإمكان أي طالب الدخول لأي كلية حسب تقديره العام للمواد الخاصة بالكليةمع ملاحظة أن الالتحاق بكلية الطب البشري يشترطمجموع لا يقل عن 85%.

وأضاف انه يمكن للطلاب في الخارج الذين يرون انه لم يتم إنصافهم أن يتقدموا بتوضيح حول الأمر.

وحول الدراسة في الخارج أكد انه “سينتصر استصدار أي قرار جديد على حصول المتقدم لقبول من 300 جامعةموضحا أنأي طالب لديه إذن صرف سيتم صرفه له طالما تحصل على موافقة الجامعة بغض النظر عن عمره”

فيما قالوكيل وزارة التعليم عادل جمعة انه تم حل إشكاليات عقود أكثر من 4500 معلم ومعلمةمؤكدا انه تم تحديد 300 مليون دينار والموافقة عليها من قبل المجلس الرئاسي وسيتم صرفها لمعلمي الحصص

وأشار جمعة إلى انه جرى التواصل مع وزارة المالية وديوان المحاسبة موضحا أن العام الدراسي القادم لن يشهد أي عجوزات مؤكدا الحرص على توفر المعلم التربوي المتخصص.

وتابع جمعه أن وزارة التعليم لن تلغي التعليم الديني ولكن مراقبو التعليم دعوا إلى ضرورة وجود وقفة جادة لهذا التعليم اتفق الجميع على إيقاف القبول في التعليم الأساس و تشكيل لجان لإعداد المناهج و تنظيم التعليم الديني منهجيا وإداريا وفنيا

من جانبه قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم الطاهر بشيرانهتم إلزام لجان تطوير المناهج بإنجاز ما كلفوا به في شهر 3 من 2018وإعادة صياغةكتب الصف الأول إلى 6 مشيرا إلى أن جميعها موجودة في مخازن المؤسسات التعليمية

وأشار إلى انهجرى إعداد مقررات اللغة الانجليزية من الصف الأول ابتدائيفيما اعد منهجالتربية الوطنية على أساس عنصر المواطنة والهوية.

ولفت إلى انهسيجري طباعة جميع كتب المرحلة الثانوية مع بداية العام 2019مضيفاتعاقدنا على توريد 23مليون نسخة من الكتب وكثير منها موجودة في الحاويات

وبينت مدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم، مسعودة الأسود إن برامج تقويم المعلم تهدف لدعمهموضحاأن تحقق برنامج التقويم يعني بدء العملية الفعلية للتعليمكما أنتقويم المعلم يعد المرحلة الأولى لتطوير التعليم.

وأشارت الأسود إلى انه سيكون”هناك دورات أسبوعية كل سبت لجميع المعلمين” وتستمر الدورة لمدة شهر كامل بمعدل 4 ساعات يوميامشيرة إلى أنالدورات منهجية وأخرى تربوية.

ولفتت إلى أن10 مليون دينار ستكون في حساب المراقبات بالإضافة إلى مليون ونصف سيخصص للنشاطات المدرسية في كل المدارس من طبرق إلى زوارةكما يجريتوزيع نصف مليون علبة خطاط السبورة البيضاء هذه الأيام

وقال رئيس لجنة إعداد كتاب التربية الإسلاميةأن اللجنة حرصتعلى تصحيح بعض الكلمات المبهمةفي الكتبوإعادة جملة ما ترشد إليه الآيات الكريمة و الحديث الشريف

فيما قال رئيس لجنة إعداد كتب التاريخ والجغرافياانه تمدمج المادتين في كتاب واحد باسم الاجتماعيات للصف الأول إلى الرابع فيما تبقى بقية السنوات في كتابينمعإضافة التاريخ الهجري إلى جانب التاريخ الميلادي مؤكدا أن نسبة حذف الحشو الزائد من الكتب يتراوح من 20 إلى 30 %معإلغاء مواقع الانترنت الموجودة في الكتب وغير متاحة للطالب

وقال رئيس لجنةإعداد كتبالعلوم انه جرى تقليص الوعاءالزمني لمادة العلوم في المرحلة الابتدائية لصالح اللغة العربية والتربية الإسلاميةوإلغاء الأسئلة نهاية كل درس وتصويب الأخطاء العلمية واستبدال أمثلة مستقاة من البيئة الليبية

من جانبه قال علي خريف رئيس لجنة إعداد كتب الرياضياتانهلأول مرة سيتم اعتماد بطاقة شهرية للتلميذ تسلم لولي أمره ليطلع ويعالج ما يحتاجه ابنه من مفاهيم دراسية بالتعاون مع المدرسةمشيرا إلىدمج كتابي الرياضيات والجبر في كتاب واحد

وقال مدير إدارة الملحقيات التعليمية انه يجري الانتقال إلى الجانب التقني والحد من الحضور الشخصيمع التركزعلى التقدير العلمي والتخلص من التكدس في عدد الموفدين بشكل غير مقبول.

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