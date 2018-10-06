التحريات العامة مديرية أمن بنغازي تضبط متهمين بسرقة 140 ألف دينار

بنغازي 05 أكتوبر 2018 (وال) – القت وحـــدة التحـــريات العـــامة بمديرية أمن بنغازي، القبض على إثنين من عصابة سرقة عقب تلقيها معلومات بأن المبلغ ” ع . س ” قد سرقت خزنته من داخل منزله ويوجد بها مبلغ وقدر 140 ألف دينار.

وبتلقي البلاغ صدرت تعليمات من رئيس الوحدة بالمتابعة لكشف ملابسات السرقة وضبط الجناة؛ وعلى الفور قام أعضاء التحريات بالبحث وجمع المعلومات الأولية وعن طريقة السرقة وخلال ١٢ ساعة تم ضبط المشتبه به الأول الذي أعترف بالسرقة رفقة المدعو ” ع .ع” والمدعو ” ح . ج” وكذلك “ق .ف”.

وعند الاستدلال أعترف المتهم الأول عن مكان الخزنة وأنتقل أعضاء الوحدة برفقة المدعو الأول الذي أرشدهم إلى مكان الخزنة وأن جزء من المبلغ موجود لدى الطرف الثاني بمنزله .

تم عرض المحضر على النيابة العامة التي بدورها أصدرت تعليماتها بتفتيش المنزل وتم العثور على ٧٧ ألف من إجمالي المبلغ؛ تم تحريز الخزنة والمبلغ وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.

وتقدمت شعبة السيطرة والمعلومات بمديرية أمن بنغازي بكل الشكر لرئيس الوحدة ولمجموعة التحريات، وكذلك لنيابة شرق بنغازي رئيس وأعضاء على متابعة هذه القضية وتقديم الدعم والاستشارة.(وال – بنغازي) م ك / س ع

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