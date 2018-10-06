الهلال الأحمر سبها يتسلم 11 مواطناً مختطفاً

ليبيا – قامت جمعية الهلال الأحمر فرع سبها بعملية إنسانية تمكنت بموجبها من فك مجموعة أسرى مختطفين وسلمتهم لذويهم .

وكشفت الجمعية الجمعة عن قيامها متمثلة في مديرها وقادتها بواجبهم الانساني بالوقوف مع الأعيان والحكماء لفك أسر جميع المختطفين والبالغ عددهم 11شخصاً جلهم من المنطقة الشرقية.

ومن بين المخطوفين المحررين عدد من سائقي شاحنات الوقود والغاز وبعضهم مختطف على يد مجموعات مسلحة تنشط فى الجنوب منذ 4 أشهر .

الهلال الأحمر أوضح بحسب صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”أنه قدم العلاج والفحص الطبي للمختطفين متمنيا عودة طيبة و إقامة سعيدة مع أهلهم وذويهم بعد فك أسرهم .

المرصد – متابعات

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