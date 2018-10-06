مجلس النـواب يدين اختطاف نائب رئيس جهاز المخابرات العامة

طبرق 25 أكتوبر 2018 (وال) – أدان مجلس النواب حادثة اختطاف نائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد العريبي، ونجله فجر يوم الثلاثاء الماضي، من قبل مجهولين دون معرفة هوية المختطفين ولا المكان الذي اقتيدوا له ولا مصيرهم حتى اليوم .

وطالب المجلـس – في بيان له رقم (13) لسنة 2018 اليوم الجمعة – كافة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها،وأداء مهامها المناطة بها، بالبحث ومعرفة مكان نائب رئيس المخابرات العامة اللواء أحمد العريبي ونجله، ومن يقف وراء عملية الاختطاف والتحقيق العاجل في الواقعة . (وال – طبرق) ع ع

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