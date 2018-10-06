المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يجتمع في هراوة الأحد المقبل

تعقد رئاسة المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اجتماعا موسعا الأحد القادم ببلدية هراوة، بمشاركة أكثر من 50 شخصية من أعضاء المجلس.

وسيناقش الاجتماع، سبل تفعيل دور المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في المرحلة القادمة، والاستعدادت لعقد مؤتمر وطني جامع ليبي – ليبي بالتنسيق مع جهات محلية وخارجية مؤثرة في إطار الجهود لحل الأزمة الليبية الراهنة من مختلف الجوانب.

وكان المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية قد عقد اجتماعه الأول في السابع من أكتوبر 2014 بجوار ضريح شيخ الشهداء، عمر المختار، بمدينة سلوق بهدف تفعيل دور مؤسسه عتيدة للقبائل والمدن الليبية.

يذكر أن المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية هو جسم اجتماعي يضم قبائل ومناطق ليبيا ويهدف إلى لم النسيج الاجتماعي وإرساء دعائم المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الأهلي والاستقرار الشامل في كامل ربوع البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا