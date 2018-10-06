الداهش يدعو لتعزيز هذه القيم من أجل بناء الدولة

أكد الكاتب الصحفي رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش، على ضرورة تعزيز قيم المواطن، كبديل لقيم القبيلة، لتعزيز بناء الدولة.

وقال الداهش في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (سائق الوزير ودولة المؤسسات)، “سائق الوزير أكثر نفوذا من المدير، ليس فقط لأنه سائق الوزير، بل لأنه أبن عمه، أو أبن خالته، يعني أحد أهم جماعة أهل الثقة، ليبيا دولة مؤسسات، ودولة قانون، وأي كلام أخر هو كلام سياسي، فالمشكلة ليس في المؤسسات، إنما في الذهنية التي تدير هذه المؤسسات، وهي ذهنية غير مؤسساتية بالمرة، مؤسسة مصرف ليبيا المركزي عمرها يتخطى الستين عاما، ومؤسسة النفط يلامس ذلك، وكذلك مؤسسة الحكومة، وأغلب القوانين من خمسينات القرن الماضي، طالها التعديل أو لم يطلها، مشكلة هذه الذهنية لا تتعامل مع وزارة الصحة مثلا كقطاع بل كإقطاعية، ولهذا سنجد شركة الحاج سعيد رغم أنها شركة حكومية، ومصلحة الحاج مسعود، وجهاز دبيبة، هذه الذهنية تغلب الولاء على العطاء، وتتعامل مع الوظائف كمكافآت وليس ككفاءات، وبالتالي تنتج بيئة محفزة على الفساد، وهذه الذهنية لا تتعامل مع الماضي بمنطق التراكم، الذي يعتبر أساس التطور، لأنها تتعامل مع الماضي بمنطق القطيعة، وكأن التاريخ يبدأ مع بداية كل مدير جديد، لا يمكن أن نبني دولة بدون ذهنية مؤسستي، حتى لو استعرنا أفضل منظومة، من أكثر المؤسسات نجاحا في العالم، سرعان ما نخربها، وقبل ذلك هناك ستين رداح سوف ينفخ رأسك بحجة أو ذريعة الخصوصية الليبية، لا يمكن أن نبني دولة بدون تعزيز لقيم المواطن، كبديل لقيم القبيلة، والعشيرة، والمنطقة، وأنا وأخي على أبن عمي”.

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