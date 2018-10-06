جهاز النهر الصناعي يحذر من إنهيار منظومة المياه

كشف جهاز تنفيذ و إدارة النهر الصناعي عن تعرض ثلاثة آبار بمنظومة الحساونة سهل جفارة أمس الخميس لأعمال تخريب و سرقة المحولات الكهربائية و المعدات الخاصة بالآبار.

و أكد الجهاز بأن ” عدد الآبار التي تم الإعتداء عليها منذ عام 2016 م يقدر ب 73 بئرًا الأمر الذي أدى إلى فقدان 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً بنسبة 30% من الإحتياج اليومي من المياه للمدن والمشاريع الزراعية ” .

وأضاف الجهاز بأنه ” بالرغم من التواصل ومخاطبة كافة الجهات الرسمية والأمنية بالدولة وعقد عدد من الإجتماعات واللقاءات لإيجاد الحلول لوقف هذه الإعتداءات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء مطلقاً يوقف هذا العبث والتخريب ” على حد تعبيره

وحذر الجهاز من ” إنهيار المنظومة بالكامل وإنقطاع المياه على مدينة طرابلس بالإضافة إلى مدن المنطقة الوسطى ومدن الشويرف وبني وليد وترهونة ومدن الجبل الغربي والمشاريع الزراعية ما لم تتدخل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية في أسرع وقت لحماية حقول آبار مياه الحساونة وردع هذه المجموعات المسلحة التي تقوم بأعمال السرقة والتخريب” .

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