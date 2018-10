بلدية بنغازي: لن نسمح بتخريب منتزه المدينة السياحي

المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي، أنها لن تسمح بتخريب أو التعدي على منتزة بنغازي السياحي، نافية كل ما يشاع حول تقسيم أسوار المنتزة وتحويله إلى محلات تجاريةز

ومن جهته، أكد رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي، نضال الكاديكي، نفى البلدية ما وصفها بـ”الإشاعات” عن تقسيم أرض منتزه بنغازي السياحي في منطقة الفويهات وبناء محلات تجارية حول أسواره.

وقال الكاديكي في تصريح لوسائل الإعلام، أن عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار حريص وبكل قوة على عدم التعدي على المنتزه، كما أكد حرصه على الحفاظ على الشكل الهندسي والمعماري للمنتزه مهما كلف الأمر.

وأوضح الكاديكي أن جهاز المنتزهات يتبع إداريااً للبلدية؛ وأن القانون يخولها تسيير الجهاز وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط أو المساس بالأملاك العامة للدولة.

وأشار الكاديكي إلى أن مسؤولين في الجهاز استغلوا عدم إلمام ودارية بعض من العاملين بخفايا الإدارة وبثوا هذا الإشاعات لأغراض شخصية ونفعية ضيقة.

وتابع قائلاً :”بلدية بنغازى تثني وتقدر العمل والمجهودات التي يقوم بها العاملين في الجهاز وتحرص على دعمهم وتحسين أوضاعهم.

وقال الكاديكي أن البلدية مستمرة في دعمها الجهاز من توفير كافة احتياجات الحدائق العامة والمنتزهات وتقف مع كافة العاملين وحريصة كل الحرص على مصدر رزقهم .

