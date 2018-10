“النهر الصناعي” يعلن تعرض ثلاثة آبار للتخريب و السرقة

المتوسط:

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة النهر الصناعي، تعرض ثلاثة آبار بمنظومة الحساونة سهل جفارة، أمس للتخريب و سرقة المحولات الكهربائية و المعدات الخاصة.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن عدد الآبار التي تم الإعتداء عليها منذ عام 2016 م يقدر ب 73 بئرًا الأمر الذي أدى إلى فقدان 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً بنسبة 30% من الاحتياج اليومي من المياه للمدن والمشاريع الزراعية .

وأضاف الجهاز، أنه بالرغم من التواصل ومخاطبة كافة الجهات الرسمية والأمنية بالدولة وعقد عدد من الإجتماعات واللقاءات لإيجاد الحلول لوقف هذه الإعتداءات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء مطلقاً يوقف هذا العبث والتخريب .

وحذر الجهاز من انهيار المنظومة بالكامل وتنقطاع المياه على مدينة طرابلس بالإضافة إلى مدن المنطقة الوسطى ومدن الشويرف وبني وليد وترهونة ومدن الجبل الغربي والمشاريع الزراعية ما لم تتدخل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية في أسرع وقت لحماية حقول آبار مياه الحساونة.

