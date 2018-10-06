كرموس يرفض التدخل الأجنبي ويقبل بالدعم

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس ، في تصريح له لوكالة سبوتنيك الروسية إن الشعب الليبي لن يقبل بأي تدخل عسكري من الخارج على أراضيه، مشيراً إلى أن المشاركة التي تطرح من قبل حلف شمال الأطلسي –الناتو- غير ممكنة، مستدركاً أنه يمكن فقط القبول بالدعم.

وأضاف كرموس أن مايحدث في طرابلس العاصمة هو صراع من أجل المال العام، ولا يوجد صراع حقيقي بين الشرق والغرب، وأن الجميع يعمل من أجل توحيد الدولة بكل مؤسساتها.

ورأى كرموس أن أغلب المناطق في ليبيا لا يوجد بها جيش، بل كتائب أو مليشيات، خاصة أن العاصمة، سيطرت عليها عصابات خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع كيانات أخرى إلى محاولة الدخول إليها لفرض السيطرة والحصول على نسبة من المال العام، الذي تبدده حكومة الوفاق-حسب وصفه – هناك وهناك.

وشدد كرموس على أن التدخل من أي طرف عسكري في الداخل الليبي، أو التمركز في أي منطقة سيوحد الليبيين في كل منطقة ضد التدخل الأجنبي.

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