أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، أمس استعداد الحلف لتدريب قوات عسكرية ليبية.

وأضاف “ستولتنبرغ”، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل، أن الحلف لن يرفض تدريب القوات الليبية .

وأبدى أمين عام حلف شمال الأطلسي، استعداد الناتو لمساعدة ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية خاصة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية.

