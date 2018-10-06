دعم أمريكي دنماركي للعملية الانتخابية في ليبيا بمبلغ مليون دولار

طرابلس — سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس الليبية في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي إن “حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك تعلنان دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا وذلك خلال حفل توقيع أقيم في تونس يوم الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضاف البيان أن “حكومة الدنمارك تساهم من خلال وزارة الخارجية الدنماركية بمبلغ 6.540.000 كرون دنماركية، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي، لفائدة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية”.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها أن “البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية”.

وأشار البيان أن “برعاية كبير مستشاري التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا كلنتون وايت الذي يترأس مراسم الاحتفال، وقعت القائمة بأعمال السفارة ناتالي بيكر والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الدنماركية إلى منطقة الساحل والمغرب العربي وليبيا السفيرة ميتي ثيجيسين اتفاقية تندرج في إطار الجهود الكبيرة المبذولة لدعم الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وذلك لتقديم الدعم الكافي لإعداد وإدارة انتخابات ذات مصداقية”.