المتوسط:

أعلن رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، موعد توزيع السيولة، مؤكدُا أنها ليست معطلة وأن الصرف سيكون قريبًا مع التنفيذ الفعلي لعملية الإصلاحات.

وأوضح “الأغا”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الانتظار فقط لأجل البدء في فتح الاعتمادات وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، و الذي سيزيد من قيمة سقف السحوبات.

