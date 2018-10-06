تقرير أممي: خطر متمردي دارفور يتنامى في ليبيا

أكدت رئيسة لجنة العقوبات الأممية المعنية بالسودان “يوانا فرونتسكا” أن دولة جنوب السودان قلصت دعمها لمتمردي دارفور، بينما تزايدت تلك الجماعات في ليبيا.

ودعت “فرونتسكا” في تقريرها ربع السنوي الذي قدمته إلى مجلس الأمن، لجنة العقوبات الأممية المعنية بليبيا إلى التعاون بهدف مراقبة متمردي دارفور وتحركاتهم في ليبيا، وتطوير نهج مشترك لمنعهم من الانخراط في أنشطة تهدد السلام والأمن الإقليميين.

يذكر أن تقرير فريق الخبراء الخاص بالسودان الذي صدر في يناير الماضي كان حث ليبيا على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في دارفور.

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