بوشناف يتابع آليات تأمين مناطق الجنوب الغربي

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مع مدراء أمن المنطقة الغربية، آليات تأمين الجنوب الغربي لليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد الخميس الماضي، حيث شدد الوزير على ضرورة العمل بشكل أكثر فاعلية، لتأكيد استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي، وتأمين الطرق، وكذلك مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير القانونية.

وحث معالي المستشار إبراهيم بوشناف المجتمعين، على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى أداء الأمن في تلك المنطقة، متعهداً باستمرار تقديم الدعم اللازم لكافة مديريات أمن الجنوب.

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