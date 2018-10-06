تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 12 ألف نازح عائد إلى درنة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تقديم مساعدات غذائية لقرابة 12,600 شخص من النازحين العائدين إلى ديارهم في مدينة درنة شرق ليبيا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن هذه المساعدات تكفي النازحين وعائلاتهم لمدة شهر، مضيفة أنها وزعت مواد منزلية أيضا تتضمن أغطية ومفروشات وأدوات طهي وغيرها.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه عملية التوزيع الثالثة التي تقوم به فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي منذ شهر يونيو، منوهة إلى توفير مساعدات إنسانية على أكثر من 49 ألف نازح وعائد من وإلى درنة خلال العام الجاري.

وشهدت عدة مناطق في مدينة درنة خلال الأشهر الماضية هجوما مسلحا وقصف جوي ومدفعي عنيف من قوات عملية الكرامة، بهدف السيطرة على كامل المدينة.

ومازالت المعارك المسلحة مستمرة في بعض أحياء وسط درنة بشكل متقطع بين قوة حماية درنة من جهة، وقوات الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الجهة الأخرى، رغم إعلان الأخير في 28 يونيو الماضي، سيطرته على كامل أجزاء المدينة.

يشار إلي أن الأسر المهجرة من مدينة درنة في المنطقة الغربية قد وصل عددها إلى أكثر من 850 أسرة، توزعت على مدن طرابلس ومصراتة وزليتن والخمس وغريان، إضافة إلى عدد من المدن الأخرى.

وتعاني هذه العائلات من ظروف معيشية صعبة جراء ارتفاع أسعار إجار المنازل ومختلف متطلبات الحياة، فضلا عن نقص السيولة المالية بالمصارف التجارية.

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