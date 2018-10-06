شوبار: 5000 عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات خلال الفترة الماضية

أشادت الناطق باسم لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة من المجلس الرئاسي الدكتورة ” هند شوبار”،بدور وزارتي الدولة لشؤون النازحين والمهجرين والشؤون الاجتماعية خلال اشتباكات طرابلس الأخيرة.

وبينت شوبار، تعاونهما مع كل مع الهلال الأحمر والكشافة ومد يد العون للأسر النازحة، إلى جانب تقديم كافة الخدمات لها إلى حين توقفت الاشتباكات وعودة الأسر إلى منازلها.

كما تطرقت إلى دورهم البارز، من خلال تكليف لجان لحصر العائلات عن طريق مكاتب الشؤون الاجتماعية بالمناطق التي وصلت لأكثر من 5000 عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات ” الخلة، عين زاره، وادي الربيع، مشروع الهضبة.

هذا وكان لجهاز الاسعاف و الطوارئ الدور البارز في الأحداث الأخيرة من خلال جهوده في نقل الجرحى والمصابين من منطقة الاشتباكات الى المستشفى الميداني الذي أقامه مكتب شؤون الجرحى طرابلس وتجهيزه غرفة عمليات مشتركة مع الهلال الأحمر لنقل المصابين وفتح ممرات آمنة لإنقاذ العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات.

وأكدت على الدور الذي لعبته وزارة الصحة في اهتمامها بالحالة الصحية للمصابين بتقديم الخدمة الطبية لهم في مصحات القطاع الخاص وايفاد الحالات التي يتعذر علاجها في الداخل لتلقي العلاج بالخارج.

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