داخلية المؤقتة تبحث آليات تأمين الجنوب الغربي لليبيا

قرنادة- العنوان

ناقش وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف؛ آليات تأمين الجنوب الغربي لليبيا خلال اجتماع مع مدراء أمن المنطقة.

وبحث بوشناف خلال اجتماع عقده الخميس بمكتبه بديوان الوزارة في منطقة قرنادة مع مدراء أمن بلديات كل من الشاطئ الغربي، والقرضة، والقطرون، والشاطيء، وأوباري، كافة السلبيات والعراقيل التي تواجه قوى الأمن في بلديات الجنوب الغربي لليبيا.

وأكد بوشناف خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل العام لوزارة الداخلية، عقيد ميلود جواد سليمان، ومدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري، على ضرورة العمل بشكل أكثر فاعلية لتأكيد استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي وتأمين الطرق بين مدنه وقراه، وكذلك مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية.

وحث المستشار إبراهيم بوشناف المجتمعين على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى أداء الأمن في تلك المنطقة بما ينعكس على خدمة أمن المواطن ويحمي ظهر القوات المسلحة، متعهدا باستمرار تقديم الدعم اللازم لكافة مديريات أمن الجنوب.

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