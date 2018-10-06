لجنة الطوارئ التابعة للرئاسي تشيد بجهود الهلال الاحمر خلال الاشتباكات التي دارت جنوب طرابلس

ليبيا – أشادت الناطق باسم لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار بالجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة خلال الاشتباكات التي شهدتها جنوب مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية، مشيرةً لدور جمعية الهلال الأحمر الليبي لفتحها ممرات آمنة لإنقاذ العائلات الواقعة في مناطق الاشتباكات وتقديم المساعدات لها.

شوبار أثنت وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على حرص لجان الأزمة بالبلديات لتعاونها مع كل من وزارة الاقتصاد والشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف وجهاز الحرس البلدي في توزيع مادة الدقيق على المخابز وبيعة بالسعر المعتمد من وزارة الاقتصاد والجهود التي بذلتها اللجنة لضمان وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لأشهر قادمة.

وأشارت في السياق نفسه إلى الجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي متمثلة في شركة الخدمات العامة على مدار الساعة من أجل المحافظة على نظافة مدينة طرابلس رغم العراقيل التي تواجهها بسبب نقص الإمكانيات وقفل مكب سيدي السايح وعدم تمكن المكب المرحلي في منطقة ابي سليم من استيعاب الكم الهائل من القمامة التي ترد اليه يومياً.

كما أكدت على الدور الذي لعبته وزارة الداخلية لمساهمتها في عودة الحياة لمنطقة خلة الفرجان بتواجد رجال الشرطة والمرور في الطرقات لتنظيم حركة السير الأمر الذي يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

ولفتت إلى قرار وزارة التعليم بعدم توقف امتحانات الشهادة الثانوية أثناء الاشتباكات ونقلها لجان الامتحانات لاماكن أخرى أكثر اماناً حفاظا على سلامة الطلبة ولجان المراقبة واعلانها بداية العام الدراسي يوم الاحد القادم والخطوات التي اتخذتها لضمان سير الدراسة وفق الخطة المعدة من قبل الوزارة.

واشادت بإصرار وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني لإعادة استئناف العمل مطار معيتيقة بعد توقف العمل فيه نتيجة تعرضه لقصف مجهول المصدر خلال الأيام الماضية ونقل حركة الطيران لمطار مصراته بشكل مؤقت، مثنيةً على حزمة الإجراءات التي اتخذها وزير العدل ومنها فتح تحقيق في حادثة هروب نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيس وتفعيل العمل بمؤسسة الجديدة.

شوبار اختتمت حديثها قائلة:”لجنة الطواري والازمة لازالت تشغل على نفس الوثيرة وتواصل عقد اجتماعاتها الدورية ولديها تواصل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب التي تواجه سير عملها خدمة للمواطن ، وتعتزم اللجنة إدارة ندوة خلال الأيام القادمة تستضيف فيها كل الجهات التي اشتغلت طيلة الأسابيع الماضية لاستعراض جهودها والنتائج التي تحققت على أرض الواقع لمعرفة النجاحات والاخفاقات للاستفادة منها مستقبلاً”.

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