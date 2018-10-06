ماذا قالت البلدية حول تخصيص محلات تجارية “ببوسكو” بنغازي؟! 

بنغازي-العنوان

نفت بلدية بنغازي اليوم السبت ما يُشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تقسيم أرض منتزه بنغازي السياحي في منطقة الفويهات وبناء محلات تجارية حول أسواره، معتبرة بأن المعلومات مغلوطة وتهدف إلى تأجيج الرأي العام وخلق زعزعة في المدينة .

وقالت البلدية في بيان أطلعت عليه العنوان “إن منتزه بنغازي السياحي من أهم معالم المدينة ولن تسمح بالعبث فيه ” . و تنفى نفياًً قاطعاًً كل ما يُشاع حول تقسيم أسوار المنتزه الى محلات تجارية وتعتبره أمراً مرفوضاً رفضاً قاطعاً”.

وأكد البيان بأن عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار حريص على عدم التعدي على المنتزه، و على أهمية الحفاظ على الشكل الهندسي والمعماري له.

وأوضح البيان بأن جهاز تشغيل واستثمار الحدائق والمنتزهات العامة بنغازي يتبعها إدارياً وأن القانون يخولها بتسيير الجهاز وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط أو المساس بالأملاك العامة للدولة.

وأشار البيان بأن بعض المسؤولين في الجهاز استغلوا عدم إلمام ودراية عدد من العاملين بخفايا الإدارة وبثوا هذا الإشاعات لأغراض شخصية ونفعية ضيقة.

وثمن البلدية المجهودات التي يقوم بها العاملين في الجهاز وتحرص على دعمهم وتحسين أوضاعهم والمحافظة على مصدر رزقهم، مؤكدة بانها مستمرة في دعم الجهاز من خلال توفير كافة احتياجات الحدائق العامة والمنتزهات .



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية