شحن مليون برميل من النفط إلى الصين 

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست ناقلة النفط “شافا” بميناء الزويتينة، تمهيداً لشحن مليون برميل من النفط، لتصديره إلى الصين، وكانت الناقلة التي رست الخميس قادمة من ميناء رأس لانوف، حيث تم شحن (600) ألف برميل من النفط، وانتقلت إلى ميناء الزويتينة لغرض تعبئة (400) ألف برميل.

يشار إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018، عقب إعلان صندوق النقد الدولي ذلك .

وبلغَ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليبيا، التي تعيش صراعاً منذ سنوات، خلال العام الجاري نسبة 16.4%.

وبلغ الاحتياطي النفطي الليبي، 48 مليار برميل، فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ54.6 تريليون قدم مكعب، لذا فإن ليبيا تعتمد بنسبة 95% على إيرادات النفط.

والشهر الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إن إيراداتها من مبيعات النفط والغاز بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، قرابة 13.6 مليار دولار.

وأضافت المؤسسة أن الإيرادات خلال الفترة المذكورة ارتفعت بواقع 600 مليون دولار عن إجمالي إيرادات عام 2017، والتي بلغت 13 مليار دولار.

حينها، توقعت المؤسسة أن تبلغ إيرادات البلاد من موارد النفط والغاز خلال العام 2018 ككل 23.4 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 80%، لكن بشرط أن تتمكن المؤسسة من مواصلة أنشطتها بشكل طبيعي.

وبحسب خبراء اقتصاديين، سيواصل ارتفاع النفط الخام إلي 100 دولار، بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والتي تؤدي لنقص صادرات النفط في العالم ويأتي ذلك بعد توقف الهند، والصين، وأمريكا عن سحب كميات النفط الإيراني .

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