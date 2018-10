رئيس حكماء غات: لا نرضى بالتدخل الأجنبي غربيا أو أمريكيا

المتوسط:

قال الشيخ إبراهيم ماخي عبد القادر، رئيس مجلس حكماء بلدية غات «إن ما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة لم يحدث في تاريخ البلاد، لذا يجب أن نعمل على حل مشاكل ليبيا من خلال الليبيين أنفسهم، ولا نرضي بأي تدخل أجنبي من الخارج».

وأضاف رئيس مجلس حكماء بلدية غات، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة حسن طاطاناكي، اليوم السبت، «لابد ألا نقبل بأَي تدخل دولي لا من الغرب ولا من الولايات المتحدة».

وانطلقت، منذ قليل، من العاصمة المصرية القاهرة فاعليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة حسن طاطاناكي، للإعلان عن مبادرة «ليبيا دائما وأولاً»، بمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية وسياسية.

ويشارك في المؤتمر قيادات التجمع، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، وقضاة، وعمداء بلديات، ومحامين، وأعيان وشيوخ قبائل، ومؤسسات مجتمع مدني، ونخبة من المثقفين والكتاب والناشطين الحقوقيين.

وتهدف مبادرة «طاطاناكي» إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية، والانقسام والانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال تقديم مشروع سياسي يعمد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وحماية موارد البلاد من الهدر والاستنزاف.

يكشف رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، خلال المؤتمر، عن بنود المبادرة، ودوافع إطلاقها في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به ليبيا، في الوقت الذي يُجيب فيه على كافة التساؤلات المتعلقة بالمبادرة أو الشأن السياسي الليبي إجمالاً.

