لجنة الطوارئ تؤكد استمرارها في العمل لتذليل صعاب المواطن

أكدت لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي أنها مستمرة على نفس الوتيرة، وتواصل عقد اجتماعاتها الدورية لتذليل الصعاب التي تواجه سير عملها في خدمة المواطن .

وأعلنت اللجنة الجمعة عزمها إدارة ندوة الفترة المقبلة، وستستضيف فيها كل الجهات التي اشتغلت طيلة الأسابيع الماضية؛ لاستعراض جهودها والنتائج التي تحققت على أرض الواقع لمعرفة النجاحات والإخفاقات للاستفادة منها مستقبلاً، وفق صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسية الوزراء.

وأثنت اللجنة على الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة خلال الاشتباكات التي شهدتها جنوب مدينة طرابلس، منها جمعية الهلال الأحمر الليبي، وجهاز الإسعاف والطوارئ يوزارة الصحة، ووزارة شؤون النازحين والمهجرين.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ والأزمة شكلت بقرار من المجلس الرئاسي؛ لمتابعة أوضاع المواطنين خلال فترة الأحداث جنوب طرابلس.

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