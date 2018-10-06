وزير تعليم الوفاق يتابع نتائج الدور الثاني للشهادات العامة

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل مع وكيل الوزارة عادل جمعة ومدير ادارة الامتحانات نتائج الدور الثاني للشهادات العامة.

وبحسب وزارة التعليم بحكومة الوفاق، شدد الوزير خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت، على ضرورة إعلان النتائج في الموعد الذي أعلن عنه في الموتمر الصحفي الخميس الماضي.

وتخلل اللقاء أيضاً، متابعة آلية التقييم لبرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلإدمين، مؤكداً على ضرورة التعاون بين إدارة التفتيش التربوي وإدارة الامتحانات لوضع خطة عمل للوصول إلى النتائج العامة للتقييم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا