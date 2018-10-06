«طاطاناكي»: المواطن الليبي فقط هدف مؤتمر «التجمع الديمقراطي» بالقاهرة

قال حسن طاطاناكي، رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، «إنه هدف عقد مؤتمر التجمع اليوم بالقاهرة بحضور عدد من القيادات الليبية والقبلية هو المواطن الليبي فقط، الذي فقد معظم حقوقه تحت زعم وحجج واهية، هدفها الحفاظ على المناصب والكراسي».

وأضاف حسن طاطاناكي، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتجمع الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، «إن المواطن الليبي أصبح بلا موقع في حسابات الحكومات المتعاقبة على البلاد».

وانطلقت، منذ قليل، من العاصمة المصرية القاهرة فاعليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة حسن طاطاناكي، للإعلان عن مبادرة «ليبيا دائما وأولاً»، بمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية وسياسية.

ويشارك في المؤتمر قيادات التجمع، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، وقضاة، وعمداء بلديات، ومحامين، وأعيان وشيوخ قبائل، ومؤسسات مجتمع مدني، ونخبة من المثقفين والكتاب والناشطين الحقوقيين.

وتهدف مبادرة «طاطاناكي» إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية، والانقسام والانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال تقديم مشروع سياسي يعمد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وحماية موارد البلاد من الهدر والاستنزاف.

يكشف رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، خلال المؤتمر، عن بنود المبادرة، ودوافع إطلاقها في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به ليبيا، في الوقت الذي يُجيب فيه على كافة التساؤلات المتعلقة بالمبادرة أو الشأن السياسي الليبي إجمالاً.

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