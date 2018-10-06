لهذا السبب.. لجنة الترتيبات الأمنية تطالب بدخول قوة فض النزاع إلى مناطق جنوب طرابلس

ليبيا – أكد عضو لجنة الترتيبات الأمنية محمد علي أنه من مهام اللجنة إعداد الترتيبات الأمنية المتكاملة كخطة لتأمين طرابلس، لافتاً إلى إحالتهم بعض من أعمال اللجنة بشكل مستعجل في الأيام الماضية كما تم إستكمال عدد من الإجراءات التي احيلت جميعها للمجلس الرئاسي.

محمد علي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” يوم الخميس وتابعته صحيفة المرصد إن المسؤولية الآن تقع على الأجهزة التنفيذية المناطة بتنفيذ مراحل الخطة لتأمين طرابلس.

وبيّن أن صميم عمل اللجنة هو إحالة الترتيبات على شكل توصيات ومقترحات لإجراءات أمنية تتطلبها هذه المرحلة، مشيراً إلى أن إجتماعات الزاوية وتوقيع وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة ترتب عليها إعداد ترتيبات أمنية تضمن وقف إطلاق النار وتلبية للمطالب التي وردت في إتفاق الزاوية بين الاطراف المتنازعة.

وشدد على أن الترتيبات الأمنية المحاله للرئاسي من الضروري أن تأخذ بآلية معينة وتسلسلية كما أنه من المتوقع عدم إستطاعة المؤسسات العسكرية والأمنية تنفيذها منفردة لوجود ترتيبات أمنية تتطلب قرارات سيادية وبعض التشريعات التي تحتاج تعديل من الجهات التشريعية من أجل الوصول للمرحلة الأخيرة و هي عودة الحياة الآمنة للسكان سواء في طرابلس أو المناطق المجاوره لها.

أما بشأن الإجراءات التي يتطلب تنفيذها وقت أكثر اوضح قائلاً :” هناك بعض التشريعات التي صدرت سواء في حكومة الوفاق الوطني أو غيرها كبعض الصلاحيات والتكليف بمهام لأجسام مختلفة بالتالي نجد هناك تداخل في المهام مما سبب إرباك وخلل أمني”.

وإستطرد حديثه متطرقاً إلى أن الخطه التي وضعتها اللجنة معنية بالمقار السيادية للدولة التي هي نقطة من نقاط الخلاف الواردة في إجتماعات الزاوية التي خرجت عنها أحد النقاط المتمثلة بسحب التشكيلات المسلحة من المقار السيادية، مؤكداً أن اللجنة تعمل على مستوى المقار السيادية والمجلس الرئاسي ومهامه.

محمد علي نوّه إلى أنه خلال الإجتماع مع قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس والمنطقة الغربية والوسطى كان من الملاحظ وجود وفاق كامل على القبول بالترتيبات الأمنية التي وضعتها اللجنة بهدف البحث عن حل سلمي.

وتابع قائلاً :”الخطة على مراحل الأولى تعزيز وقف إطلاق النار الذي شاركت به جهود من أعيان أو لجان المصالحة والمكونات الإجتماعية والمجتمع المدني وكذلك على مستوى المؤسسات الرسمية في الدولة، إحدى التوصيات المستعجلة هي الإسراع في دخول قوة فض النزاع لضمان الإستقرار ووقف إطلاق النار ومنح الطمأنينة للأطراف وسكان المناطق المتنازعة”.

وإعتبر أن مصير التشكيلات المسلحة بعد تسليم المقار السيادية هو العودة لمقراتها الأصلية كمرحلة أولى وبحسب ما ورد في إتفاق الزاوية بتوقيع من الأطراف المتنازعة.

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