مركز تطوير النظام الصحي يكشف عن مشاريع هامة جديدة

أعلن مركز تطوير النظام الصحي التابع لوزارة الصحة عن اطلاق مجموعة من المشاريع الهامة وفق خطته الموضوعة للعام 2018.

وقال مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر خلال المؤتمر السنوي الذي عقد بطرابلس تحت شعار “النظام الصحي بين التخطيط والتنفيذ ” أن البطء في تنفيذ بعض خطط العام 2018 كان بسبب نقص التمويل.

واعلن عن جملة من المشاريع منها إنشاء مجلس التدريب الذي سيتولى تدريب المهنيين مع الإبقاء على مسؤولية الامتحانات والتقييم خاصة بمجلس التخصصات الطبية حيث سيتم تعيين عميد للتدريب في كل منطقة صحية متكاملة مهمته التعاقد مع المتدربين لفترة محدودة تصل الى 4 أو 5 سنوات، وكذلك انشاء مؤسسة اعتماد المؤسسات الصحية والتي ستكون مهمتها وضع المواصفات والمعايير للمرافق الصحية والتي بموجبها سيتم منح التراخيص لها وانشاء مركز اليقظة والمعلوماتية الدوائية ومراقبة السموم الذي سيتولى دراسة النشرات المرافقة للأدوية ومعرفة الأعراض الجانبية لها وإصدار نشرات عن مزايا الأدوية العالمية وعيوبها، إنشاء صندوق التأمين الصحي وإعادة إنشاء هيئة التأمين الطبي.

وكشف صقر عن 3 مشاريع سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة هي مشروع الصحة الالكترونية ومشروع المشاركة بين القطاع العام والخاص لتشغيل المرافق الصحية ومشروع تطبيق التجربة الاسترشادية على 4 مجمعات صحية والذي سينفذ من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على العاملين بقطاع التعليم وبتمويل من صندوق التأمين.

ونوه صقر إلى أن تقديم الخدمات سيكون على 3 مستويات حيث سيتم فصل الصحة العامة عن طب الأسرة في كل بلدية؛ بحيث سيكون هناك وحدات صحية خاصة بالصحة العامة ومراكز صحية للطب العام ومجمعات صحية تضم مراكز للطب العام وخدمات إضافية أخرى مثل غسيل الكلى أو الولادة الطبيعية أو أي خدمات إضافية أخرى على حسب حاجة المنطقة لهذه الخدمات.

وأوضح أنه تم اعتماد 5 تخصصات أساسية في المستشفيات وإضافة بعض التخصصات للمستشفيات العامة؛ وستبنى الاستراتيجية بالنسبة للمستشفيات العامة على الشراكة مع القطاعين العام والخاص ؛ أما فيما يتعلق بالمستشفى الجامعي فإن الاستراتيجية مبنية على وجود مستشفى جامعي واحد في كل منطقة صحية بحيث يتكون مجلس ادارة المستشفى الجامعي من عمداء الكليات الطبية في كل منطقة صحية وعميد التدريب في المنطقة ومدير المنطقة الصحية، موضحاً أن المستشفى الجامعي عبارة عن مجموعة مراكز تخصصية تضم مركز لعلاج الأورام ومركز لأمراض القلب والكلى؛ إلى جانب إجراء التدريب في المستشفى الجامعي وإجراء الأبحاث العلمية السريرية على الحالات الموجودة فيه.

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