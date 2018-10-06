أكد حسن طاطاناكي، رئيس التجمع الليبي الديمقراطي «إن المواطن الليبي وصل إلى مرحلة غير مقبولة، قائلا: «لابد من حلول لأزمات المواطنين، في ظل وقوعهم من الحسابات الحكومية والدولية عبر مبادرات وحلول سياسية وعسكرية واقتصادية، دون أدنى نظر إلى أزماتهم اليومية عبر مسمع كل المسئولين بل والعالم».

ودعا حسن طاطاناكي، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتجمع الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، كافة المسؤولين في ليبيا إلى التركيز على احتياجات المواطن المواطن المشروعة من علاج ومأكل ومشرب وجميع المعطيات الأساسية للمواطنة.

وانطلقت، منذ قليل، من العاصمة المصرية القاهرة فاعليات المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة حسن طاطاناكي، للإعلان عن مبادرة «ليبيا دائما وأولاً»، بمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية وسياسية.

ويشارك في المؤتمر قيادات التجمع، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، وقضاة، وعمداء بلديات، ومحامين، وأعيان وشيوخ قبائل، ومؤسسات مجتمع مدني، ونخبة من المثقفين والكتاب والناشطين الحقوقيين.

وتهدف مبادرة «طاطاناكي» إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية، والانقسام والانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال تقديم مشروع سياسي يعمد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وحماية موارد البلاد من الهدر والاستنزاف.

يكشف رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، حسن طاطاناكي، خلال المؤتمر، عن بنود المبادرة، ودوافع إطلاقها في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به ليبيا، في الوقت الذي يُجيب فيه على كافة التساؤلات المتعلقة بالمبادرة أو الشأن السياسي الليبي إجمالاً.

The post «طاطاناكي»: المواطنون تطحنهم الأزمات.. وآخرون يدعون لمبادرات سياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

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